رئيس أركان قوات الاحتلال الأسبق يكشف عن أخطر تهديد يواجه إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق والنائب في الكنيست عن حزب "أزرق- أبيض" جابي أشكنازي، حذر من التهديد الأخطر الذي ينتظر إسرائيل.



وقال أشكنازي: "في لحظة سينهار المجتمع الإسرائيلي، ومن شأن ذلك إنهاء المشروع الصهيوني كله".



وشدد أشكنازي على أنه من غير المعقول أن يقدم المستوى السياسي الذي يدير إسرائيل قدوة خاصة سيئة، منبها لخطورة لغة الخطاب القائم على التجزئة والتشظي والمساس بالآخر.



وأضاف: "ينبغي الحرص على أن يبقى الإسرائيليون مجتمعا غير منقسم، وألا يحرض السياسيون مواطنين على مواطنين، بل عليهم السعي لتعزيز وحدتهم كي نتمكن من العيش معا هنا، ولهذا انضممت للسياسة".



وتولى أشكنازي قيادة الجيش بعد أزمة حرب لبنان الثانية عام 2006 كان من أعطى التعليمات في 2007 لضرب المفاعل النووي السوري في دير الزور ويولي لتدميره أهمية إستراتيجية.