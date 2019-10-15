Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس أركان قوات الاحتلال الأسبق يكشف عن أخطر تهديد يواجه إسرائيل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:35 ص
جابي اشكنازي
جابي اشكنازي
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق والنائب في الكنيست عن حزب "أزرق- أبيض" جابي أشكنازي، حذر من التهديد الأخطر الذي ينتظر إسرائيل.

وقال أشكنازي: "في لحظة سينهار المجتمع الإسرائيلي، ومن شأن ذلك إنهاء المشروع الصهيوني كله".

وشدد أشكنازي على أنه من غير المعقول أن يقدم المستوى السياسي الذي يدير إسرائيل قدوة خاصة سيئة، منبها لخطورة لغة الخطاب القائم على التجزئة والتشظي والمساس بالآخر.

وأضاف: "ينبغي الحرص على أن يبقى الإسرائيليون مجتمعا غير منقسم، وألا يحرض السياسيون مواطنين على مواطنين، بل عليهم السعي لتعزيز وحدتهم كي نتمكن من العيش معا هنا، ولهذا انضممت للسياسة".

وتولى أشكنازي قيادة الجيش بعد أزمة حرب لبنان الثانية عام 2006 كان من أعطى التعليمات في 2007 لضرب المفاعل النووي السوري في دير الزور ويولي لتدميره أهمية إستراتيجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى أول أيام انتخابات إسرائيل 2019.. استعدادات لمحاربة غزة.. إغلاق كامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.. نتنياهو يتعهد بضم الخليل بعد الضفة وغور الأردن.. وتجدد القصف على العراق

نتنياهو يعجز عن تشكيل حكومة إسرائيل للمرة الثانية.. جانتس يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية.. بيبي يعرض على ليبرمان التناوب لتشكيل الحكومة.. وغالبية الإسرائيليين يرفضون انتخابات ثالثة

إسرائيل تخشى الحرب على 5 جبهات.. تفاصيل

10 محامين للدفاع عنه.. بدء التحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد

إسرائيل على مدار الساعة.. فشل تشكيل الحكومة وتوقعات بانتخابات ثالثة.. 10 محامين للدفاع عن نتنياهو بأولي جلسات التحقيق معه.. سرقة أسلحة الجيش.. والاحتلال يعيد فتح معابر غزة

معاريف تفجر مفاجأة عن دور أشرف مروان في هزيمة إسرائيل 1973 (صور)

ترشيحاتنا

6 أخطاء شائعة ينبغي تجنبهاعند قراءة القرآن الكريم .. احذر الوقوع فيها

تعرف على سعر iPhone SE 2 الجديد.. مفاجأة

طرد لاعب كرة في ألمانيا لدعمه الغزو التركي لسوريا

حدث ليلا .. محمد صلاح يعلق على أم مكة وتركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي

مفاجأة مدوية.. تركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي.. ورسالة خاصة منه

ياسر جلال ومحمد رمضان ويوسف الشريف يستعدون مبكرا لموسم رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور