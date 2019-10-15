أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 -10- 2019.. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 - 10 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر إلى 690 جنيها للجرام بدون مصنعية.



واستعرض برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 - 10 - 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 - 10 - 2019، على النحو التالي:



عيار 24: 777 جنيها

عيار 21: 680 جنيها

عيار 18: 583 جنيها

عيار14: 453 جنيها

الجنيه الذهب: 5422 جنيهًا



ويشهد سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.