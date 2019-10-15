Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 -10- 2019.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 - 10 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر إلى 690 جنيها للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 - 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 - 10 - 2019، على النحو التالي:

عيار 24: 777 جنيها
عيار 21: 680 جنيها
عيار 18: 583 جنيها
عيار14: 453 جنيها
الجنيه الذهب: 5422 جنيهًا

ويشهد سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم 6 - 8 - 2019 ..فيديو

اسعار الذهب في مصر اليوم 7 - 8 - 2019 .. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم 8 - 8 - 2019.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10- 8 - 2019.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 -8- 2019 فى مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 -9- 2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

حكم قراءة الفاتحة عند الزواج.. الإفتاء توضح

بفستان لامع.. سالي عبد السلام تبرز أنوثتها بإطلالة متميزة.. صور

أسامة نبيه يفجر مفاجأة حول دور الأهلي في اهتزاز ميتشو مع الزمالك

صحف القاهرة: الرئيس السيسي يهنئ قيس سعيد برئاسة تونس.. تطورات الوضع بشأن سد النهضة.. تصريحات قائد القوات الجوية بشأن أمن مصر القومي

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

جريمة مرعبة فى الجيزة.. جثة أب تحت السرير.. وسرطان وانتحار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ