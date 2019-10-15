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توك شو

الدولار يسجل 16.23 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
سجّل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، استقرارًا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019 بيع 16.23 جنيه، وشراء 16.33 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019 بيع 16.80 جنيه، وشراء 18.01 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019 بيع 19.81 جنيه، وشراء 20.02 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019 بيع 53.13 جنيه، وشراء 53.72 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 15 - 10 -2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.35 جنيه
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