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شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض المعلومات التي يجب أن نتعرف عليها حول الفراخ البانيه للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.

يأتي ذلك بعد انتشار صورة لإحدى قطع صدور البانيه التي توجد بها بعض النقاط السوداء واختلاف تفسير الأطباء البيطريين لتلك الظاهرة.

وقالت شيرين في ردها عن شكل البانية إنها ظاهرة حديثة منتشرة هذه الأيام في أوساط تربية الدواجن اختلفت الأقاويل في سببها.

واختلفت الآراء بين الأطباء البيطريين، حيث أرجعها البعض إلى سموم فطرية في الأعلاف تؤدي إلى نزيف في الأنسجة، وآخرون قالوا بسبب انيميا، وأطباء قالوا بسبب أمراض بكتيرية او ڤيروسية.

وأضافت أن تشريح الدواجن أظهر تشابه عدة مسببات ولكن مازال الأطباء البيطريون يعملون علي عزل اي ميكروب موجود لمعرفة السبب الحقيقي، موضحا أن اي كلام متداول هو كلام غير علميًا وغير صحيح لذلك ارجو عدم استهلاك هذا البانيه لوجود هذه الانزفة وعدم صلاحية هذا المنتج للاستهلاك.

وأكدت على عدم صلاحية هذا البانيه للاستهلاك نتيجة وجود تلك الانزفة التي قد تسبب زيادة أعداد الميكروبات به شأنه في ذلك شأن اي لحوم محتقنة بالدماء.
شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق
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شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

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