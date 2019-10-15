يتجسس علينا..فيسبوك يظهر لنا أشخاصا قابلناهم في الحياة العادية

هل سألت نفسك من قبل عند تصفحك منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فيسبوك، لقد رأيت هذا الشخص من قبل ولكن لا أتذكر آين ؟.. وأكثر من مرة يظهر لك فى اقتراحات الصداقة أشخاص قابلتهم فى مناسبات مختلفة.



الجواب بمنتهى البساطة جاء على يد لدكتور محمد الجندي خبير تكنولوجيا المعلومات الذى كان ضيفًا على الإعلامى شادى شاش عبر برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز".



وأضاف الجندى أن فيسبوك يمكنه الوصول لمن تقابلهم فى حياتك اليومية عبر إتاحة الـ Location، بالإضافة لسماع ما تقوم بالتحدث عنه فجأة يظهر لك إعلانات مرتبطة بما تلفظت به.



وضرب الجندى المثل بشركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، التى كان يقتصر نشاطها على بيع الكتب اللإلكترونية فقط، تطورت لإبرام ثفقات بعشرات المليارات مع وزارة الدفاع الأمريكية، لما تمتلكه من معلومات ضخمة عن مستخدميها من طبيعة المنتجات التى يرغبون بها، وحتى طرق البحث على منتجاتهم.



الأمر الذى يعنى أنه كلما تواجدت معلومات أكثر، كلما زاد الأمر خطورة من تسريب معلوماتك بكل بساطة، والأخطر أنه من المستفيد بتلك المعلومات وكيف سيستخدمها.





