منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام أمريكا بالجولة الختامية لكأس العالم باليابان



وحسم المنتخب الأمريكي اللقاء لصالحه بنتائج أشواط 22-25 و25-16 و25-14 و25-13 ليصبح رصيده 27 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة خلف بولندا 28 نقطة والبرازيل 29 نقطة والتي حسمت تتويجها باللقب قبل بدء الجولة الأخيرة .. فيما توقف رصيد منتخب مصر عند 8 نقاط في المركز العاشر.



وتخوض البرازيل الآن مباراة الجولة الأخيرة أمام إيطاليا صاحبة المركز السابع حتى الآن.. فيما ستخوض أستراليا مباراة الجولة الأخيرة اليوم أمام الأرجنتين.



يذكر أن الأرجنتين تحتل حتى الآن المركز الخامس برصيد 16 نقطة فيما تأتي أستراليا خلف مصر في المركز الـ١١ برصيد 5 نقاط.



خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة "رجال" أمام نظيره الأمريكي 1-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ11 والأخيرة من منافسات كأس العالم 2019 المقامة حاليا في اليابان.