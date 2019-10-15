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منوعات

السعر مفاجأة.. مواصفات أحدث هواتف آيفون iPhone SE2

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
آيفون
آيفون
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آية جمعة
أعلن المحلل التقني مينج شي كو عن بعض مواصفات وسعر هاتف (آيفون إس إي 2) iPhone SE2 القادم من آبل.

وقال تشي كو أن الهاتف الجديد سيتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2020 مقابل 399 دولارا، وففًا لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأوضح تشي كو في وقت سابق إن الهاتف سيشمل نفس المعالج الموجود في (آيفون11) iPhone 11 الذي تم إطلاقه منذ فترة قصيرة، مضيفًا أن هاتف (آيفون إس إي 2) iPhone SE2 هو خليفة هاتف (آيفون إس إي)iPhone SE، الذي تم إطلاقه في عام 2016.

في ملاحظة للمستثمرين يوم الأحد ، كرر كو أن (آيفون إس إي 2) iPhone SE2 سيكون له تصميم مشابه لجهاز (آيفون 8) iPhone 8.

ووفقصا للشبكة الأمريكية، يشير هذا الأمر إلى أن آبل Apple ستكون قادرة على إعادة استخدام الأجزاء من هذا الهاتف أثناء ترقية بعض المكونات الداخلية، مثل المعالج والكاميرا.

وأضاف كو إنه الهاتف سيأتي بثلاث ألوان مختلفة هي الفضي والرمادي والأحمر.

كما توقع كو أن ميزانية الهاتف الجديد ستجذب على الأرجح الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هاتفي (آيفون 6) iPhone 6 و (آيفون إس 6) 6s ، الذي ما زال يستخدم من قبل ما يصل إلى 200 مليون شخص، على الرغم من أن تلك الهواتف تم إطلاقها قبل خمس سنوات، موضحًا أن الهاتف الجديد سيكون محرك النمو الرئيسي لشركة آبل العام المقبل.
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