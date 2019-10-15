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أخبار العالم

بقيمة 1.3 مليار دولار.. روسيا توقع صفقات استثمارية مع الإمارات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
روسيا والإمارات
روسيا والإمارات
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رويترز
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه سيوقع عشر اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار مع شركاء من الإمارات، من بينهم شركة مبادلة للاستثمار اليوم، الثلاثاء.

وذكر صندوق الثروة السيادي الروسي في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاقات التي ستُوقع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستشمل التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية واستخراج الموارد المعدنية والأنشطة اللوجيستية والإنتاج الصناعي.

ويبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الإمارات يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، لبحث آفاق التعاون بين البلدين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة.

كما سيناقش الجانبان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي وقعها البلدان خلال يونيو 2018.
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