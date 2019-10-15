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مرأة

طريقة عمل سلطة الخيار بالجبنة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قدّم الشيف محمد الحلواني وصفة جديدة وسهلة يمكن أن تقدمها أي ربة منزل على سفرتها، وهو طبق سلطة الخيار بالجبنة الفيتا.

المقادير:

نصف كيلو خيار كبير
(الحشو)
ربع كيلو جبنه فيتا
100 جم طماطم قطع=نصف كوب
50 جم زيتون مفروم =نصف كوب
50 جم كسبرة مفرومه
50 مل زيت زيتون=نصف كوب
100 جم لبنه=نصف كوب
100 جم لباب الخيار=نصف كوب

طريقة التحضير:

1-نحضر الخيار ويتم إزالة قلبه من النصف.
2-للعمل الحشو فى الكبة نضيف جبنه فيتا وطماطم وزيتون مفروم وكسبرة مفرومة وزيت زيتون ولبابه الخيار ونفرمهم مع بعض ونحشى بيهم الخيار.
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