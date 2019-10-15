طريقة عمل سلطة الخيار بالجبنة

قدّم الشيف محمد الحلواني وصفة جديدة وسهلة يمكن أن تقدمها أي ربة منزل على سفرتها، وهو طبق سلطة الخيار بالجبنة الفيتا.



المقادير:



نصف كيلو خيار كبير

(الحشو)

ربع كيلو جبنه فيتا

100 جم طماطم قطع=نصف كوب

50 جم زيتون مفروم =نصف كوب

50 جم كسبرة مفرومه

50 مل زيت زيتون=نصف كوب

100 جم لبنه=نصف كوب

100 جم لباب الخيار=نصف كوب



طريقة التحضير:



1-نحضر الخيار ويتم إزالة قلبه من النصف.

2-للعمل الحشو فى الكبة نضيف جبنه فيتا وطماطم وزيتون مفروم وكسبرة مفرومة وزيت زيتون ولبابه الخيار ونفرمهم مع بعض ونحشى بيهم الخيار.