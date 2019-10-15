الصين تطالب تركيا بوقف العملية العسكرية فى سوريا فورًا

حثت الخارجية الصينية تركيا على وقف الأعمال العسكرية التي تشنها في شمال سوريا، مطالبة إياها بالتراجع في ظل الموقف الدولي الرافض لتدخلها في سوريا.



وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام، فإن الصين لا تؤيد العملية العسكرية التركية، إلا أن موقفها المعارض للعملية يظل أقل من نظيره الأوروبي أو الأمريكي الأكثر تشددًا على مستوى التصريحات.



حثت الصين تركيا على وقف الأعمال العسكرية في شمال شرق سوريا والعودة إلى “المسار الصحيح”.



وقالت الخارجية الصينية إن على تركيا وقف الأعمال العسكرية في سوريا فورًا والعودة، والبحث عن مسار آخر غير الأعمال الحربية.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه وإدارته يدرسون فرض عقوبات على تركيا لشنها الهجوم والغزو على شمال سوريا، وضرب معاقل الأكراد هناك، على خلاف القانون الدولي.



وقتل في العملية المستمرة حتى الآن المئات من الجنود والمدنيين، وكانت أحدث حصيلة للجنود، مقتل 122 جنديًا مواليًا لتركيا، و135 قتيلًا من قوات "قسد" سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري لأكراد سوريا، والذي ساهم مع آخرين في دحر داعش خلال السنوات الأربع الماضية.

