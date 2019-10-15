للعام الخامس على التوالى "س" تنظم مسابقة أفضل نص مسرحي بمسرح الجنوب



وقال د. جمال ياقوت مدير المهرجان إن الدورة الخامسة تشهد تطويرا كبيرا فى ورش التدريب والفعاليات وستحمل الكثير من المفاجات لشباب الأقاليم وأيضا لأهالى محافظة اسيوط فى القرى والنجوع والمستشفيات بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى دورته الرابعة بمحافظة اسيوط .



تنظم مؤسسة س للثقافة والإبداع للعام الخامس على التوالى مسابقة أفضل نص مسرحى مستوحى من التراث والفلكلور الشعبى بالتعاون وبدعم من المؤلف الكبير أيمن سلامة على هامش الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقامة فى محافظة أسيوط فى الفترة من 8: 14 أبريل المقبل برعاية وزارات الثقافة والشباب والرياضة والمالية وشركة hk للاستثمار الزراعى ومؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات و ومؤسسة وريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.قال د. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان إن أهم شروط المسابقة أن يكون النص المسرحى مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية وأن لا يتعدى سن المؤلف الـ 45 عاما وألا يكون النص المسرحى قد فاز فى مسابقة اخرى مشيرا الى ان اخر موعد لتلقى النصوص المسرحية هو 30 فبراير 2020 والتى ترسل على ايميل المؤسسة [email protected]