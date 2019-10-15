نعمة الأمن .. قوافل دعوية في مساجد الإسكندرية ومراكز الشباب

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، عن أنها قد أطلقت قوافل دعوية تحت عنوان "نعمة الأمن"، قامت بإلقاء المحاضرات فى المساجد ومراكز الشباب، بتوجيهات قيادات وزارة الأوقاف وبالتنسيق مع الشباب والرياضة.



وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن القوافل تلك استهدفت تبصير الشباب بأهمية نعمة الأمن وحثهم على التزام حسن الخلق وتحذيرهم من الانسياق خلف الدعاوى المنحرفة التى تريد النيل من أمن هذا الوطن واستقراره وسلامته.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القوافل بدأت من مركز شباب السيوف، حيث القى الشيخ محمد عبدالعزيز، مدير المنتزه محاضرة دينية لشباب المركز، وفي مركز شباب ابيس الثانية ادى الشيخ وسام كاسب، مدير محرم بك محاضرة دينية لشباب المركز وسط حفاوة قيادات مراكز الشباب مع التأكيد على مواصلة تنظيم هذه الندوات والمحاضرات التثقيفية التي تهدف لإخراج جيل وسطي مستنير بعيد كل البعد عن التطرف والانحلال الأخلاقي.



وأكد "خشبة"، أنه من فضائل مصر أن حرسها الله وحمى أهلها وأن من دخلها كان من الآمنين كما قال رب العالمين على لسان سيدنا يوسف عليه السلام "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

