Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
فن وإبداع.. شاهد
فن وإبداع.. شاهد ملتقي البرلس للرسم على المراكب والجدران
Advertisements
محمود زيدان
اختتمت فعاليات الملتقى الدولي السادس للرسم على الجدران ومراكب الصيد بمحافظة كفر الشيخ، والذي أقيم على مدار 15 يومًا بمدينة برج البرلس، والذي شهد تألق نحو 40 فنانًا من 18 دولة على مستوى العالم، بإبداع منقطع النظير.

وتحولت مدينة البرلس، التي تُعد واحة الصيد والمراكب في محافظة كفر الشيخ، إلى بانوراما فنية خلال الأسبوعين الماضيين، بأنامل ذهبية لفنانين مازالت بصماتهم محفورة على جدران المنازل والبيوت ومراكب الصيد، بلوحات ورسومات تجسد بيئة الصيد والتراث الشعبي.

وافتتن الفنانون المشاركون في هذا الملتقى بسحر مدينة البرلس وكرم ضيافة أهلها ومشاركاتهم الإيجابية معهم في أعمال التلوين والإبداع، خاصة الأطفال الذين أصبحوا مولعين بالتلوين والفن ورسم الشخصيات الكاريكاتورية بإبداع وإتقان، في مشهد عبقري وبيئة تحفز على الفن والإبداع.

فبمجرد أن تطأ قدماك إلى مدينة البرلس، حاليًا، تجد أن المنازل تحولت إلى معرض مفتوح لعرض لوحات فنية بديعة، تجسد حكايات من عبق التاريخ الأصيل، وحكايات الصيادين وبراءة الأطفال والتراث الشعبي وبطولات أبناء البرلس خلال المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثي على مصر ومعركة البرلس البحرية.

وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن إقامة هذا الملتقى سنويًا للعام السادس على التوالي يهدف إلى تسويق برج البرلس كمنطقة سياحية بخلق مناخات جديدة للسياحة المصرية تسلط الأضواء عليها، وجذب فئات مختلفة من جنسيات متعددة للتفاعل مع المنطقة والاطلاع على جمالها.

وأضاف، المحافظ، ويهدف الملتقى – أيضًا إلى التواصل بين الفنانين المصريين والأجانب وتقديم موضوعات مستمرة ومستلهمة من تاريخ وتراث المنطقة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال الجذب السياحي للمنطقة، في إطار خطة تطوير وتنمية مدينة برج البرلس والارتقاء بها لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

ومن جانبه، أشار الفنان التشكيلي الكبير، الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، الذي ترأس وفد الفنانين إلى أن الملتقى يهدف إلى اكتشاف المواهب عند أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار حرفة لها علاقة بحالة البيئة، كون مدينة برج البرلس تشتهر بصناعة المراكب بكل أنواعها وأحجامها، ويتبقى في الورش الكثير من بقايا الأخشاب التي من الممكن أن تتحول إلى هدايا ولوحات رسمها الأطفال كعمل فنى جميل مرسوم بتلقائية، ويكون مصدر رزق، بالإضافة إلى تجميل مدينة البرلس ونشر الوعي الفني والتذوق من خلال تجميل الجدران.
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية

أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون مدينة البرلس إلى بانوراما فنية.. الأطفال يشاركون في الرسم والتلوين.. ومحافظ كفر الشيخ: الملتقي يهتم بتنمية الثقافة والتراث الشعبي.. صور

بالألوان الطبيعية.. حكاية 40 فنانًا يواصلون الإبداع على جدران البرلس

كفر الشيخ تحولت إلى لوحة فنية.. تفاصيل ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. تركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي.. ورسالة خاصة منه

وزير التعليم يوضح حقيقة وجود مدرسة سورية في أكتوبر تدرس أفكارا داعشية

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

جريمة مرعبة فى الجيزة.. جثة أب تحت السرير.. وسرطان وانتحار

اخبار الفن.. كسر قدم ابن ريهام سعيد.. شاب خليجي يصدم عمرو دياب.. منة عرفة بـ ملابس البحر

شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور

شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور