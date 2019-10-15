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منوعات

أثناء تغطيتها لحرائق لبنان.. مراسلة أبكت الملايين لذلك السبب..فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
لكل مهنة ظروفها القاسية وأوقات الرفاهية، ولكن عملك كمراسل تليفزيوني تحتم عليك طبيعة عملك أن تكون داخل أتون النار تنقل الحدث بكل وضوح أمام العالم، تلك هي الرسالة المهنية .

تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات صور و منقاطع فيديو لحريق الغابات اللبنانية التي نشبت في الساعات المتأخرة من ليل أمس .

انتشر مقطع فيديو للمراسلة اللبنانية ،حليكة طبيعة ، أثناء تغطيتها لأحداث حرائق لبنان طيلة ساعات الاحتراق، وتفاعلها مع الموقف وليس فقط لنقل الحدث ، فقد أجهشت بالبكاء على الهواء أثناء تغطيتها للحدث .

أثر ذلك المقطع على ملايين المتابعين لأن دموعها عندما سمعت صرخات المواطنين اللبنانين يركضون و يبكون من هول الحدث كانت طبيعية ونابعة من شعور داخلي يبكي على ما حدث لبلاده من كارثة لم تكن على البال .

جدير بالذكر أنه كانت قد اندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، فجر الثلاثاء، دون تصريح رسمي من قبل الحكومة اللبنانية بعد حول الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق أو معلومات عن وقوع ضحايا من عدمه.
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