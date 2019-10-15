الرئيس الروسي يلتقي ولي عهد أبو ظبي.. والجيش السوري يواجه العدوان التركي.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية اليوم

بوتين يبدأ زيارة تاريخية للإمارات اليـوم.. وطاولة النقـاش تزدحم بالملفات

محمد بن زايد يقلد عددًا من منتسبي القوات المسلحة أوسمة المجد والإمارات

انتشار قوات الجيش السوري على خط المواجهة مع تركيا

كوريا الشمالية تلجأ إلى الاحتيال الإلكتروني لتمويل برنامجها النووي





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على عدد من الموضوعات المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم القضايا المهتمة بالشأن السوري.فمن الإمارات، قلّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددًا من منتسبي القوات المسلحة أوسمة «المجد» و«الإمارات»، وذلك تكريمًا وتقديرًا لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية، وفقًا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وأعرب "بن زايد"، خلال استقباله المكرمين، عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وحماته المخلصين الذين يجسدون أسمى قيم الوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات الذين يسطرون المواقف البطولية في مختلف ميادين الحق والكرامة والمسؤولية داخل الدولة وخارجها.وأفادت صحيفة "البيان" بأن الإمارات، تستقبل اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الذي يجري زيارة رسمية، قادمًا من المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يبحثان الطرفان آفاق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة.وعلى صعيد الأزمة السورية، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن وسائل إعلام سورية، قولها إن القوات السورية انتشرت في عين عيسى على خط المواجهة مع القوات التركية، وذلك بعد اتفاق الانتشار بين دمشق والقوات التي يقودها الأكراد، ما ينذر بصراع محتمل بين تركيا وسوريا، ويثير شبح عودة تنظيم «داعش».وتحدثت صحيفة "الإتحاد"، عن شن التحالف العربي، أمس، أكثر من 25 غارة على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة وحجة شمال البلاد.وذكرت مصادر ميدانية في صعدة لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف العربي شنت صباح أمس ثلاث غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية مجز شمال صعدة، مشيرة إلى أن الطيران العربي نفذ أكثر من عشر غارات على أهداف وتحركات للميليشيات في مناطق حدودية شمالي مديريتي الصفراء و«كتاف والبٌقع».وتزامن القصف مع استمرار المعارك المتقطعة بين الميليشيات الانقلابية وقوات الجيش اليمني في عدد من مديريات صعدة معقل الحوثيين المرتبطين بإيران.وفي الشأن الدولي، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الثلاثاء، قولها إن الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالي.واتهمت بروكسل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون باللعب "بمستقبل أوروبا".وذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد مجددًا ضرورة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر فيما تُستأنف محادثات بريكست مع بروكسل في اسبوع حاسم يمكن أن يحدد موعد وكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وفي كلمة أمام البرلمان في لندن، عرضت الملكة اليزابيث الثانية برنامج جونسون التشريعي للعام المقبل وعلى رأسه الخروج من الاتحاد الأوروبي.وأكدت الملكة متحدثةً أمام النواب باسم رئيس الوزراء كما جرت العادة خلال عرضها برنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة، أن «أولوية حكومتي كانت دائمًا ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي».وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إنه منذ مايو الماضي، وعرضت كوريا الشمالية باستمرار أسلحتها المتطورة. ومع ذلك، يبدو أن كل كشف جديد يحول انتباه المجتمع الدولي عما تبنيه بيونج يانج وراء الكواليس.فوفقًا لوكالة «أسوشيتيد برس»، أفادت التقارير بأن بيونج يانج قد جمعت ما يقرب من ملياري دولار لتمويل برامجها للأسلحة النووية من خلال أنشطة إلكترونية غير مسبوقة ضد المؤسسات المالية وعمليات تبادل العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم.ونتيجة لذلك، يقوم خبراء الأمم المتحدة حاليًا بالتحقيق في ما لا يقل عن 35 حالة في 17 دولة، وقعت ضحية هذه العمليات المشبوهة، بما في ذلك كوستاريكا وغامبيا وغواتيمالا وليبيريا. ومن بين الأهداف الكثيرة للهجمات الإلكترونية، غالبًا ما تكون كوريا الجنوبية هي الأكثر تضررًا.