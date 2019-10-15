هيرميس تعلن إتمام طرح أسهم Helios Towers في بورصة لندن للأوراق المالية

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، وذلك على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة ببورصة لندن للأوراق المالية تحت كود HTWS.







وتمثل تلك الصفقة خامس عمليات الطرح العام التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس في بورصة لندن للأوراق المالية، والتي تأتي بعد صفقات الطرح الناجحة لأسهم شركة «أديس إنترناشيونال» وشركة «التشخيص المتكاملة القابضة» وشركة «ASA International» وشركة «Finablr».

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – اليوم، الثلاثاء، عن إتمام الطرح العام لشركة «Helios Towers» في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي شركة رائدة في مجال تطوير البنية الأساسية لأبراج شبكات الاتصالات بأسواق جنوب الصحراء الأفريقية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 288 مليون جنيه إسترليني.تأسست شركة «Helios Towers» عام 2009 وتقوم حاليًا بامتلاك وتشغيل أبراج الاتصالات والبنية الأساسية للاتصالات في أسواق تنزانيا وغانا والكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو، وتقوم الشركة بتشغيل أكثر من 6500 برج اتصالات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات تقاسم البنية التحتية لأبرز مشغلي شبكات الهاتف المحمول الأفريقية.وشهدت الصفقة طرح 250 مليون سهم (أو ما يمثل 25% من رأسمال المصدر) للمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، وذلك بسعر 1.15 جنيه إسترليني للسهم مع بداية جلسة تداول اليوم.وفي هذا السياق، أوضح على خالبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن الإتمام الناجح لصفقة طرح أسهم شركة «Helios Towers» يؤكد القدرة التي تنفرد بها المجموعة في ترتيب الاكتتابات وتنفيذ الطروحات العامة بنجاح، مستفيدةً من تواجدها الجغرافي في أهم الأسواق الناشئة والمبتدئة لتقدم باقة متكاملة من الخدمات بالمعايير العالمية.وأضاف على خالبي أن صفقة طرح أسهم شركة «Helios Towers» تأتي بعد نجاح الشركة في إتمام عملية طرح أسهم شركة «ASA International» في عام 2018، والتي مثلت أول توسعات الشركة بالأسواق المبتدئة.وأعرب عن اعتزازه بترسيخ مكانة المجموعة المالية هيرميس في الأسواق المبتدئة باعتبارها بنك الاستثمار والمستشار المفضل في الأسواق المبتدئة والناشئة، في ضوء الإعداد لتنفيذ مجموعة من الصفقات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.يذكر أن المجموعة المالية هيرميس تحظى بالقدرة على تنفيذ مختلف الصفقات في أكثر من 75 سوق ناشئة ومبتدئة، أو ما يمثل جميع الأسواق المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك من خلال تواجدها المباشر في 13 دولة عبر أربع قارات.وقد نجحت الشركة في تنمية أعمالها بشكل ملحوظ منذ إطلاق قطاع الأسواق المبتدئة عام 2017، حيث احتلت صدارة تصنيف «Extel Survey 2019» لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة حول العالم للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى فوز الشركة بمجموعة من الجوائز التقديرية من مؤسسات دولية مرموقة مثل أفضل بنك استثمار في الشرق الأوسط وأفضل بنك لصفقات أسواق المال بأفريقيا.