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توك شو

الزيتى والأسود.. تعرفى على موضة ألوان شتاء 2019.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
شتاء 2019
شتاء 2019
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آيات أحمد
قالت مصممة الأزياء، فاتن غريب، إن الألوان الهادية موضة شتاء 2019، لافتة إلى أن معظم الفتيات يميلون لارتداء الملابس المصنوعة يدويًا، والألوان البسيطة.

وأوضحت مصممة الأزياء، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن من أبرز الألوان التى تحتل الصدارة فى الشتاء القادم هى البيج بكل درجاته، ودرجات الذهبى، والدرجات المائلة للون البشرة، واللون الأسود والكحلى والزيتى بدرجاته والنبيتى.

وأضافت مصممة الأزياء، أن الفتيات دائمًا ما تبحث عن الاختلاف والابتكار وكل جديد فى الملابس.

وتابعت أن القصات المختلفة للملابس والفساتين تجذب نظر الفتاة أولًا، مشيرة إلى أن كل جسم يحتاج نوعا معينا للملابس وذوقا خاصا.
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