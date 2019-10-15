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مرأة

نوع من التوابل يحول الجسم إلى ماكينة لحرق الدهون

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن أفضل أنظمة الرجيم لحرق ونسف الدهون قبل الشتاء خوفا من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة، فهذا الريجيم يساعدك على التخلص من 2 إلى 5 كيلوجرامات على الأقل من وزنك.. إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

ريجيم الكمون بالليمون

الإفطار

كوب من الكمون المضاف إليه الليمون

بين الوجبات .. كوب من الكمون بالليمون

الغداء

طبق من السلاطة الخضراء + 3 شرائح من اللحم المشوى أو البانيه المشوى أو 3 شرائح من السمك المشوى

بين الوجبات .. كوب من الكمون بالليمون

العشاء

كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الكمون
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