نوع من التوابل يحول الجسم إلى ماكينة لحرق الدهون

هل تبحثين عن أفضل أنظمة الرجيم لحرق ونسف الدهون قبل الشتاء خوفا من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة، فهذا الريجيم يساعدك على التخلص من 2 إلى 5 كيلوجرامات على الأقل من وزنك.. إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:
ريجيم الكمون بالليمون
الإفطار
كوب من الكمون المضاف إليه الليمون
بين الوجبات .. كوب من الكمون بالليمون
الغداء
طبق من السلاطة الخضراء + 3 شرائح من اللحم المشوى أو البانيه المشوى أو 3 شرائح من السمك المشوى
بين الوجبات .. كوب من الكمون بالليمون
العشاء
كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الكمون
ريجيم الكمون بالليمون
الإفطار
كوب من الكمون المضاف إليه الليمون
بين الوجبات .. كوب من الكمون بالليمون
الغداء
طبق من السلاطة الخضراء + 3 شرائح من اللحم المشوى أو البانيه المشوى أو 3 شرائح من السمك المشوى
بين الوجبات .. كوب من الكمون بالليمون
العشاء
كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الكمون