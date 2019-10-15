الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة وسيول على تلك المناطق في الساعات القادمة.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه كان هناك أمطار خفيفة على جنوب البلاد بالأمس، بينما سقطت أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على منطقة أبو سمبل وتوشكى.



وأشار محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن اليوم، الثلاثاء، كان هناك أمطار متوسطة رعدية على الأقصر وقنا، بينما رفح ورأس غارب وسانت كاترين شهدت أمطار رعدية، ومن المتوقع أن تزداد غزارة الأمطار خلال الساعات القادمة.



وأوضح أن حدة فرص سقوط الأمطار ستقل خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن درجات الحرارة فى القاهرة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى وتنخفض، لافتًا إلى أن درجات الحرارة على الوجه البحرى والدلتا تصل فى المتوسط إلى 33 درجة وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد تصل إلى 34 درجة، مؤكدا أنه بأقصى شمال الصعيد تكون شديدة وحارة لتصل إلى 39 درجة.



وأضاف أنه لا توجد أى فرص لسقوط أمطار على القاهرة خلال الـ48 ساعة القادمة، مؤكدًا أنه يجب عدم التواجد فى الشوارع بالمحافظات المعرضة لتساقط السيول والأمطار الغزيرة.

