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رياضة

بث مباشر.. مباراة منتخب إيطاليا أمام ليشتنشتاين في تصفيات اليورو 2020

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
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القسم الرياضي
يحل منتخب إيطاليا ضيفا ثقيلا على نظيره ليشتنشتاين، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020.

ويقدم لكم موقع "صدى البلد" خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة منتخب إيطاليا أمام ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2020.

ويدخل منتخب إيطاليا المباراة بدون أي أهداف بعدما حجز بطاقة الصعود إلى يورو 2020، في الجولة الماضية، بينما يطمح منتخب ليشتنشتاين في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، لتحسين وضعه، في جدول ترتيب المجموعة العاشرة.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد منتخب ليشتنشتاين في المركز السادس والأـخير بنقطتين.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020 فنلندا مع أرمينيا، وسويسرا مع أيرلندا، وجبل طارق مع جورجيا، واليونان مع البوسنة والهرسك، ورومانيا مع النرويج، والسويد مع إسبانيا، وجرز فاروه مع مالطة.


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