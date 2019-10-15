بعد أزمة الطائرة .. محمد رمضان يتصدر تويتر





تصدر الفنان محمد رمضان لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد أزمة قياداته لـ طائرة خاصة أثناء توجهه للرياض بالمملكة العربية السعودية، ونشره للفيديو من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.



وكشفت المصادر، أنه بعد الإطلاع على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، على الفور تم التحقق منه، تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل على متن إحدى الرحلات التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وليست الشركة الوطنية مصر للطيران.



وكان الفنان محمد رمضان ، نشر عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد، وقال، إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.



ونفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول، وأكدت أن هذا الموقف لم يتم مطلقا علي أي من رحلات مصر للطيران؛ لأن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.



