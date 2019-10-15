Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أزمة الطائرة .. محمد رمضان يتصدر تويتر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
شروق ابراهيم


تصدر الفنان محمد رمضان لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد أزمة قياداته لـ طائرة خاصة أثناء توجهه للرياض بالمملكة العربية السعودية، ونشره للفيديو من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وكشفت المصادر، أنه بعد الإطلاع على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، على الفور تم التحقق منه، تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل على متن إحدى الرحلات التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

وكان الفنان محمد رمضان ، نشر عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد، وقال، إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.

ونفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول، وأكدت أن هذا الموقف لم يتم مطلقا علي أي من رحلات مصر للطيران؛ لأن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسعاف في الجو.. طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للرياض ينقذ حياة راكب

محمد رمضان يقود طائرة.. فيديو

أخبار الفن .. مصطفى فهمي يشعل السوشيال ميديا برقصه فى زفاف ابنته .. محمد رمضان يقود طائرة

مصر للطيران تكشف حقيقة قيادة محمد رمضان إحدى طائراتها

نمبر وان يلهو بأرواح الناس.. غضب عارم بعد قيادة محمد رمضان لـ طائرة

مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. محمد صلاح يعلق على أم مكة وتركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي

تعليق أحمد شوبير على تنازل تركي آل الشيخ عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

قوات سوريا الديمقراطية تستعيد مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا

شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

فيلم إباحي وعاريات فى حضرة آمون.. يهودى يظهر ممثلين بمشاهد إباحية وهم يرتدون زي شرطة وصعايدة.. وعارضات أزياء بالمايوه والنقاب بين بهو الأعمدة.. صور

هل الاستغفار يمحو كبائر الذنوب ويغفر الله به كل الخطايا ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سألت عن طريقة للانتحار على فيسبوك.. مأساة فتاة كفر الزيات

مأساة.. دفن طفلة حديثة الولادة حية.. والعناية الإلهية تنقذها.. شاهد

فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور