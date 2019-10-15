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مرأة

النتيجة مفاجأة.. مشروب على معدة فارغة لنسف الكرش والسموم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين
يحتوي تناول كوب من الماء بالليمون صباحا، على فوائد عديدة غير متوقعة أبرزها زيادة عملية التمثيل الغذائي.

وفقا لموقع "برايت سايد"، يساعد تناول الماء بالليمون على تعزيز عملية الأيض، وأظهرت الدراسات أن شرب ماء الليمون الحار أو الساخن في الصباح أصبح عادة يومية صحية للعديد من الأشخاص للمساعدة في فقدان الوزن بشكل عام، كما يساعد على كبح شهيتك فعندما تشعر المعدة بأنها ممتلئة، فإنها ترسل إشارات إلى الدماغ للتوقف عن الأكل، يمكن أن يساعد الماء في شغل مساحة في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع.

تشير بعض الأبحاث إلى أن مياه الشرب يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية وقد يؤدي الماء أيضًا إلى زيادة الحرق لأن الجسم ينفق الطاقة، أو السعرات الحرارية، عن طريق تسخين المياه للهضم.

ويساعد تناول الماء بالليمون على التخلص من السموم وتعزيز إنزيمات الهضم، كما يساعد فى الوقت نفسه على التخلص من النفايات من جسمك، والتخلص من الإمساك، لكن فى المقابل يحافظ الماء على التخلص من السموم وتليين حركة الأمعاء.
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