وزير القوى العاملة يلتقي القائم بأعمال سفارة روسيا.. سعفان: حريصون على تسهيل إجراءات استصدار تراخيص العمل للشركات الروسية.. سوبوفا: العلاقة مع مصر استراتيجية مبنية على أسس قوية

وزير القوى العاملة يلتقي القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية

سعفان: حريصون على تسهيل إجراءات استصدار تراخيص العمل للشركات الروسية

سوبوفا: العلاقة مع مصر استراتيجية مبنية على أسس قوية

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سفيتلانا سوبوفا، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في مصر، وسيرجي باكونيايف، مستشار السفارة، بديوان عام الوزارة، لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك بين الجانبين الخاصة بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص عمل الروس الذين يعملون بالشركات الروسية في مصر بالمشروعات القومية الكبرى، وذلك بحضور محمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وآمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير.وأكد محمد سعفان عمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين الجانبين المصري والروسي في جميع المجالات، وأساسها المتين.وشدد وزير القوى العاملة على حرص الدولة المصرية التام بتسهيل جميع إجراءات عمل الشركات الروسية العاملة في مصر في المشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل جميع المعوقات أمام جميع الشركات.وقال إن وزارة القوى العاملة تعمل على تسهيل جميع إجراءات استصدار تراخيص العمل للروس الذين يعملون في الشركات الروسية في مصر، خاصة الشركة القائمة على تنفيذ مشروع الضبعة، والعاملين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية بمنطقة قناة السويس، تعزيزًا لأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.ورحب الوزير بالتعاون بين الجانبين في جميع مجالات العمل خلال الفترة القادمة، معربًا عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة العمل الروسية بعقد مجموعة من المشروعات المشتركة التي تربط بينهما.من جانبها، أعربت سفيتلانا سوبوفا عن خالص شكرها لوزير القوى العاملة على تعاونه الجاد مع الجانب الروسي وتسهيلاته الكبيرة للشركات الروسية العاملة في مصر، في الأمور التي تخص العمالة الروسية، مؤكدًة أن هذا التطور يعكس عمق العلاقة بين الجانبين، ومن شأن القرارات التي اتخذها وزير القوى العاملة أن تسهم في زيادة جذب الاستثمارات الروسية في مصر.وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتمامًا خاصًا لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والروسي، كعلاقة استراتيجية مبنية على أسس قوية بين مصر وروسيا.