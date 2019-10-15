لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في التدريبات استعدادا لمباراة الزمالك

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين، في مران الفريق الذي سيقام مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



ويضم المنتخب الأول من لاعبي الاهلي كلًا من محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.