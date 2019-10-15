Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في التدريبات استعدادا لمباراة الزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين، في مران الفريق الذي سيقام مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويضم المنتخب الأول من لاعبي الاهلي كلًا من محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

تركيز وسيطرة.. ماذا يحضر رينيه فايلر مدرب الأهلى أمام أسوان بالدوري

سمير عدلي ينهي إجراءات رحلة الأهلي إلى أسوان

بعثة الأهلي تغادر فجرا إلى أسوان

مفاجأة فايلر في قمة الزمالك

عبدالحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي في المنتخب الأولمبي

ترشيحاتنا

حكم قراءة الفاتحة عند الزواج.. الإفتاء توضح

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

حكاية عادل شكل.. زعامة المدرجات تنتهي بـ كابوس

فيديو صادم لتعذيب قرود وكلاب داخل مختبر للسموم .. تفاصيل مروعة

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

مرتضى منصور يسخر من وصف مجلسه بـ الفاشل: الزمالك يتفوق على الأهلي 8 - 2 في 2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سألت عن طريقة للانتحار على فيسبوك.. مأساة فتاة كفر الزيات

مأساة.. دفن طفلة حديثة الولادة حية.. والعناية الإلهية تنقذها.. شاهد

فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور