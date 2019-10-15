ننشر حصاد نصف العام فى البنك العربي الافريقي الدولي

أعلن البنك العربى الافريقى أحدث نتائج أعماله الخاصة بالنصف الأول من العام 2019 والذى جاءت محققه لمزيد من الايجابيات .



علي مدار أكثر من نصف قرن في خدمة الاقتصاد المصري، استطاع فيها البنك العربي الافريقي الدولي أن يكون أحد أهم و أرسخ العلامات التجارية الرائدة فى السوق المصرفية، إلا أن الحاجة الملحة لهيكلة موارده باتت هى أهم التحديات لتعزيز قدرته على تقديم خدمات مصرفية متميزة تناسب إحتياجات كافة شرائح عملاء التجزئة المصرفية و الشركات علي حد سواء.



و على الرغم من جميع التحديات المصاحبة لعملية إعادة الهيكلة والتحديث الشامل للبنية التحتية، تمكن البنك من تحقيق نمو فعلى فى صافى الدخل من العائد بلغت نسبته 17.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، و تعد تلك النسبة مؤشرًا حاسمًا لنجاح الجهود الأولية على صعيد إعادة هيكلة كافة الموارد والإمكانات بهدف تعظيم الربحية، مما يدل على تحسن ظاهر فى قدرة البنك على دفع نمو الأعمال الأساسية المتمثلة في عائد القروض والأعمال المشابهة.



و فى ظل كافة المصروفات الإستثنائية الناجمة عن عملية إعادة الهيكلة و التطوير الشامل لأنظمة البنك التكنولوجية والتى بدأ البنك في تنفيذها منذ مطلع العام الجارى إنخفضت صافي أرباح الفترة بعد إستبعاد الإيرادات الغير متكررة بشكل طفيف بلغت نسبته 2.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



وعلى ذلك الصعيد، يعد عام 2019 عامًا محوريًا بالنسبة للبنك العربي الأفريقي الدولي، فهو العام الذي كثف فيه البنك استثماراته في التطورات التكنولوجية ليشهد إطلاق المحفظة الرقمية لعملاء البنك، وتفعيل النظام المصرفي الأساسي الجديد والذي سيكون بمثابة العمود الفقري لجميع عمليات البنك، ويتيح تدشين وتحديث عدد واسع من تطبيقات التكنولوجية المالية للأفراد والشركات .



وفي هذا الشأن صرح السيد شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "رغم التحديات التي واجهها البنك، إستطعنا أن نستغل نقاط قوتنا ومواردنا لنحصد نتائج مجزية للنصف الأول من العام الجاري، وقد وضعنا استراتيجيات طموحة وجادة على مستوي قطاع الائتمان للشركات الكبيرة كذلك الصغيرة و المتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية تستهدف التوسع في خدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء و ذلك من خلال التنسيق بين شبكة الفروع المحلية و الإقليمية آخذين في الاعتبار حتمية التحول الرقمي و مواكبة التطور التكنولوچي في أنظمة التشغيل و تطبيقات الهاتف المحمول، الأمر الذي فرضته ديناميكيات التعامل في السوق المصرفي مع الأفراد و الشركات علي حد سواء".

