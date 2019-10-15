Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مشاهد مبكية.. زياد برجي يعبر عن حزنه بسبب حريق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:06 م
زياد برجي
زياد برجي
Advertisements
شروق ابراهيم
سيطرت حالة من الحزن والأسي، على نجوم لبنان بسبب الحرائق التي اندلعت مساء أمس الاثنين في منطقة دمور جنوب لبنان، وامتدت لمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.

وكتب الفنان زياد برجي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "مشاهد حزينة بتوجع القلب والروح.. كلنا منتغنى بجمال الخضار ببلادنا.. أنا ما رح اسأل عن المسؤول النايم ولا عن الطائرات .. بس مش حرام الناس.. مش حرام لبنان.. عنجد مشاهد اقل ما يقال عنها مبكية.. يا رب احمي لبنان وشعبه".

كان مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، قال إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني المشاركة إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر غضب يوسف الخال من نجوم لبنان

قلبي عم يحترق.. نيكول سابا تعلق على حرائق لبنان

لطيفة تعلق على حرائق لبنان

مراسلة لبنانية تشعل السوشيال ميديا ببكائها على الهواء لإنقاذ الأهالي من الحرائق

لبنان يحترق.. أكثر من 104 حرائق خلال 24 ساعة

سلسلة من الحرائق الكبيرة تجتاح الأراضي اللبنانية

ترشيحاتنا

لبلبة: أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب لهذا السبب

هاشتاج تأجيل القمة مرفوض يتصدر تويتر.. ومغردون: البسوا الأحمر بيخافوا منه

فيلم إباحي وعاريات فى حضرة آمون.. يهودى يظهر ممثلين بمشاهد إباحية وهم يرتدون زي شرطة وصعايدة.. وعارضات أزياء بالمايوه والنقاب بين بهو الأعمدة.. صور

مأساة.. دفن طفلة حديثة الولادة حية.. والعناية الإلهية تنقذها.. شاهد

الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة وسيول على تلك المناطق في الساعات القادمة.. فيديو

بحيرات صناعية في قنا لاستقبال السيول.. تفاصيل 5 مشروعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

طلاب الغربية يستقبلون المحافظ برايات وأعلام مصرية فرحا بزيارته