مشاهد مبكية.. زياد برجي يعبر عن حزنه بسبب حريق لبنان

سيطرت حالة من الحزن والأسي، على نجوم لبنان بسبب الحرائق التي اندلعت مساء أمس الاثنين في منطقة دمور جنوب لبنان، وامتدت لمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.



وكتب الفنان زياد برجي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "مشاهد حزينة بتوجع القلب والروح.. كلنا منتغنى بجمال الخضار ببلادنا.. أنا ما رح اسأل عن المسؤول النايم ولا عن الطائرات .. بس مش حرام الناس.. مش حرام لبنان.. عنجد مشاهد اقل ما يقال عنها مبكية.. يا رب احمي لبنان وشعبه".



كان مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، قال إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.



ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".



ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني المشاركة إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.