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أخبار العالم

مئات الممرضات الهنديات يفقدن وظائفهن في الإمارات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
صدى البلد
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قسم الخليج
فقدت حوالى أكثر من مائتى ممرضة هندية وظائفهن بالإمارات في عدد من المستشفيات، وجرى تخفيض رواتب البعض الآخر، بعد اعتماد الإمارات الدرجة الجامعية في التمريض كحد أدنى لقطاع التمريض.

وقالت الممرضات المتأثرات بالقرار إنه عليهن استكمال تعليمهن في الجامعات الإماراتية من خلال برنامج تابع لوزارة التعليم، وذلك بحلول 2020.

وعلى الرغم من ذلك تم رفض طلب العديد من الممرضات اللاتى يردن استكمال شهادتهن من خلال البرنامج.

و صرحت الممرضات لصحيفة أخبار الخليج بأنهن تلقين تعلميهن في الهند، ووإنهن قد تلقين برامج إضافية في الجامعات الإماراتية لتحسين كفائتهن في التمريض. وقد كلفتهن هذه الدورات مبالغ تتراوح من 55 إلى 75 ألف درهم إماراتى.
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