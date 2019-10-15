الأهلي الكويتي - مصر يحصد جائزة البنك الأكثر ابتكارًا

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK-Egypt) عن حصوله علي جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مصر" من مجلة "ذا يوروبيان -"The European ، وذلك خلال حفل توزيع "جوائز الأعمال العالمية" الذي تنظمه المجلة تقديرًا للأداء المتميز في قطاع الخدمات المصرفية العالمي.



وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر: إن هذه الجائزة تؤكد على الالتزام الكبير الذي أظهره فريق البنك الأهلي الكويتي - مصر في العام السابق بطرح عروض ومزايا مبتكرة في السوق وتقديم خدمة متميزة لقاعدة عملائنا الواسعة.



وأضاف أنه لفخر كبير لنا أن نحظى بشرف نيل جائزة بهذا المستوى الرفيع، وبهذه المناسبة أود أن أهنئ فريق عملنا على جهودهم ومساعيهم وتفانيهم، ونتطلع آملين إلى تحقيق مستويات أعلى من الابتكار على مدى السنوات المقبلة".



تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي الكويتي – مصر كان قد طرح مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة المصممة لتسهيل تجربة التعامل للعملاء، ومن ضمنها المحفظة الإلكترونية، والخدمات المصرفية الآلية عبر الهاتف وتعزيز خدمة الانترنت البنكية بمزايا وخصائص متطورة تتيح لعملائه إجراء التعاملات المصرفية على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.



كما يهدف البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى توسيع شبكة فروعه مدعومًا بمزايا وعروض خدمة العملاء المتطورة، مثل خدمات الاستجابة فائقة السرعة، والخدمات الإلكترونية، والتحديثات المبتكرة التي سيتم إدخالها على شبكة أجهزة الصراف الآلي دائمة التوسع.



يشار إلى أن "ذا يوروبيان"، هي مجلة متخصصة في الشؤون المصرفية العالمية وتابعة لـمؤسسة "تومسون رويترز". ويقام حفل توزيع "جوائز الأعمال العالمية" الذي تنظمه المجلة، لتكريم المؤسسات والأفراد الذين يحققون أداءً متميزًا ويحدثون تقدمًا في قطاعاتهم، وتضم لجنة التحكيم أعضاء على قدر عال من الخبرة الواسعة في مجموعة من القطاعات المهنية، وهي تعمل بدعم من فريق من الباحثين المتخصصين.