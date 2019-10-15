Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العمر بيعدى زى حكاية.. محمد منير ينشر صورة نادرة فى ذكرى ميلاده

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر الكينج محمد منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة نادرة له بالأبيض والأسود، بمناسبة ذكرى ميلاده والتي احتفل بها في 10 أكتوبر الحالي.

وعلق محمد منير، على الصورة، قائلا: "العمر أيام وسنين بيعدى زى حكاية ... " #احلى_بكرة_لينا"

وأثارت الصورة إعجاب متابعى الفنان محمد منير من جميع انحاء الوطن العربى، وعلق عدد من معجبيه، قائلا: " كل سنة و انت معانا يا كينج ، احلى كينج فى العالم ، امبارح كان عمرى عشرين ، تحلا الذكريات بيك

يذكر أن الفنان محمد منير ولد فى 10 أكتوبر من عام 1954، وحرص العشرات من نجوم الغناء في الوطن العربي على تهنئته بعيد ميلاده في هذا اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ هبة مجدي مع زوجها محمد محسن وابنتيهما.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. ومتابعون: مش دي فترة حداد؟.. بالأبيض والأسود أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

شريف عامر لـ محمد منير: كل سنة وأنت طيب يا كينج

مع أسرة السادات وفريد شوقي.. صور نادرة لـ أميتاب باتشان بمناسبة عيد ميلاده

على البيانو .. محمد منير يغني شيء من بعيد .. فيديو

ترشيحاتنا

العثور على جثة نجمة بوب شهيرة داخل منزلها .. والأسباب غامضة .. صور

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

هل الاستغفار يمحو كبائر الذنوب ويغفر الله به كل الخطايا ؟

عدلي القيعي يوضح موقف الأهلي من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سألت عن طريقة للانتحار على فيسبوك.. مأساة فتاة كفر الزيات

مأساة.. دفن طفلة حديثة الولادة حية.. والعناية الإلهية تنقذها.. شاهد

فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور