العمر بيعدى زى حكاية.. محمد منير ينشر صورة نادرة فى ذكرى ميلاده

نشر الكينج محمد منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة نادرة له بالأبيض والأسود، بمناسبة ذكرى ميلاده والتي احتفل بها في 10 أكتوبر الحالي.



وعلق محمد منير، على الصورة، قائلا: "العمر أيام وسنين بيعدى زى حكاية ... " #احلى_بكرة_لينا"



وأثارت الصورة إعجاب متابعى الفنان محمد منير من جميع انحاء الوطن العربى، وعلق عدد من معجبيه، قائلا: " كل سنة و انت معانا يا كينج ، احلى كينج فى العالم ، امبارح كان عمرى عشرين ، تحلا الذكريات بيك



يذكر أن الفنان محمد منير ولد فى 10 أكتوبر من عام 1954، وحرص العشرات من نجوم الغناء في الوطن العربي على تهنئته بعيد ميلاده في هذا اليوم.