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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على هذه المناطق غدا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 32/23
الإسكندرية 28/23
بورسعيد 29/24
رفح 30/20
طابا 31/23
شرم الشيخ 38/29
بني سويف 33/23
قنا 36/23
أسوان 38/29
حلايب 33/28
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