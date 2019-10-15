حزب الحرية يكرم أبطال أكتوبر.. وحسب الله للخونة: لن تستطيعوا اختراق مصر

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر وفى مقدمتهم الراحل البطل المشير محمد على فهمى وأسر شهداء حرب أكتوبر، وذلك بحضور رئيس الحزب د. صلاح حسب الله ود. مجدي علام نائب رئيس الحزب والنائب طلعت القواس نائب رئيس الحزب والأمين العام أحمد مهنى.





وأرسل قيادات الحزب رسالة وبرقية تأكيد للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي أكدوا فيها وقوف الحزب وقياداته وجميع أعضائه من الشباب والمرأة والعمال خلف قيادته الحكيمة ودعمه للوصول لمصر الجديدة.





وعبر د. صلاح حسب الله، في كلمته رئيس الحزب، عن سعادته بتكريم أبطال أكتوبر وارسل رسالة للشعب المصرى كله بصفة عامة وللشباب المصرى بصفة خاصة لكي يتحلوا بروح أكتوبر ويصطفوا خلف القيادة السياسية في الحرب الشرسة الموجهة ضد مصر من أعدائها مؤكدا أن القوات المسلحة الباسلة والشعب المصرى كله الذين حققوا انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 اى منذ 46 عاما قادرون على تحقيق النصر أيضا ضد قوى الشر والظلام والإرهاب.



