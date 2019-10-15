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أخبار العالم

وزير خارجية البحرين يؤكد الجهود الحثيثة لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز علاقاته مع العالم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
البحرين
البحرين
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز علاقات دول المجلس مع دول أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء آل خليفة، بوزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

كما أكد آل خليفة -حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- ضرورة الحفاظ على الدور الفعال والبنّاء الذي يؤديه مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الرامية للتوصل لحلول سلمية للأزمات، بما يلبي طموحات دول المجلس وشعوبها في التنمية والتقدم.

من جهته، أعرب الزياني عن اعتزازه بالتواصل الدائم مع وزير الخارجية البحريني، واستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول قضايا المنطقة وأهم المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، متمنيًا للبحرين المزيد من الرخاء والازدهار.
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