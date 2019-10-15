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أخبار العالم

أول ضربة لـ أردوغان.. أمريكا تبحث سحب الأسلحة النووية من تركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
أمريكا تبحث إمكانية
أمريكا تبحث إمكانية سحب الأسلحة النووية من تركيا
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سمر صالح
ناقش ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة إمكانية سحب الأسلحة النووية الأمريكية من قاعدة جوية في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كان المسؤولون يدرسون خيار سحب 50 ​​سلاحًا من قاعدة إنجرليك العسكرية في مقاطعة أضنة بجنوب تركيا، وقد استخدمت القوات الجوية الأمريكية والتركية القاعدة الجوية لفترة طويلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، تبين أن الأسلحة الأمريكية، التي يتم نشرها الآن في القاعدة، كانت في الواقع "رهائن" لـلرئيس التركي رجب أردوغان". تجدر الإشارة إلى أن سحب الأسلحة سيدل على "نهاية التحالف الأمريكي التركي".

في وقت سابق، قال زعيم حزب فاتان ("الوطن") دوجو برينسك لوكالة "سبوتنيك" إن تركيا، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن تغلق قاعدة انجرليك للجيش الأمريكي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرق سوريا.
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