الهند تسلم مروحيتين إضافيتين إلى سلاح الجو الأفغاني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان، إن الهند سلمت مروحيتين إضافيتين إلى سلاح الجو الأفغاني اليوم /الثلاثاء/ خلال حفل أقيم في مطار كابول.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن أمان قوله: "إن سفير الهند لدى كابول فيناي كومار، ونائب وزير الدفاع أسد الله خالد وبعض كبار المسؤولين حضروا حفل التسليم".



ويأتي ذلك في الوقت الذي سلمت فيه الهند طائرتين من أربع طائرات هليكوبتر حربية إلى سلاح الجو الأفغاني في منتصف مايو من هذا العام.



ولعبت الهند دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان، واستثمرت أكثر من ملياري دولار في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية المختلفة.



وتعهدت حكومة الهند بتقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان، خلال زيارة قام بها الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني للهند في أواخر عام 2016.

