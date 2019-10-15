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أخبار العالم

أردوغان يتسبب في كارثة إنسانية بسوريا.. هروب 275 ألف شخص من الصواريخ العشوائية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:08 م
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، بعض تفاصيل الهجوم والغزو التركي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، على منطقتهم الواقعة في شمال شرق سوريا.

وقالت الإدراة الكردية، إنه جراء العملية العسكرية، اضطر عشرات الآلاف لمغادرة منازلهم وتركها، خوفًا من الاستهداف بالصواريخ التركية العشوائية عليهم.

وأضافت أنه نزح جراء الهجوم أكثر من 275 ألفا، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 135 مقاتلًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية التركية، في مقابل مقتل 122 من القوات الموالية لتركيا.

ويبدو أنه مع استمرار العملية العدوانية التركية على الأكراد، فإن الكثيرين سيضطرون إلى ترك منازلهم وحياتهم والهرب من القتل.
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