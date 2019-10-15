فنانة بدون بطانة.. نجمات هوليوود يتألقن في احتفالية مجلة Elle.. صور

حرصت بعض نجمات هوليوود على حضور أحتفالية Elle's 2019 Women التي أقامتها مجلة Elle العالمية ، في أحد فنادق منطقة بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين.



وكان في مقدمة الحضور النجمة العالمية سكارليت جوهانسون التي أطلت بفستان أسود واعتمدت على المكياج الصارخ، أما ناتالي بورتمان اختارت فستان أسود منفوش بدون بطانة، من دار الأزياء العالمية ديور.



كما شاركت نيكول كيدمان باقي النجمات نفس اللون من خلال فستان بسيط مكشوف من الساق وجوينيث بالترو بفستان أسود مكشوف من الظهر.



Elle's 2019 Women هي احتفالية سنوية تنظمها مجلة Elle العالمية بحضور أبرز نجمات هوليوود المؤثرات في صناعة السينما الأمريكية ، ويرعى الحفل اشهر الماركات العالمية في العالم.