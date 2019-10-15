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القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:59 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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القسم الرياضي
  • أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري
  • اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك
  • تعليق مرتضى منصور على أنباء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك
  • أول رد فعل من الأهلي على شائعات تأجيل مباراته أمام الزمالك في الدروي

لا صوت يعلو في الشارع المصري حول لقاء الأهلي والزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل فى مباراة القمة 119 بالجولة الرابعة، وينتظرها الجميع لمشاهدة ملحمة كروية تليق بالدوري المصري.

أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن احتمالية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري لأسباب أمنية.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إمكانية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه لا وجود لخطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

وقال المصدر ذاته إن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.

وأضاف أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعدها المحدد تفاديا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى غد، الثلاثاء، من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.

تعليق مرتضى منصور على أنباء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

قال مرتضى منصور، إن تلك الأنباء غير صحيحة ولم يأت للزمالك أي إخطار رسمي بتأجيل المباراة ونحن على أتم الاستعداد للمباراة.

وأكد مرتضى منصور أن الأمن إذا رغب في تغيير موعد المباراة فإن هذا سيكون عن طريق خطاب رسمي موجه للاتحاد المصري لكرة القدم.

رد الأهلي على شائعات تأجيل القمة

أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، أن النادي ملتزم بموعد مباراة القمة، ولا رغبة داخل النادي في تأجيل القمة، إضافة إلى أن الأهلي يرحب بنقل القمة إلى برج العرب واللعب دون حضور جماهيري، وذلك من أجل انتظام المسابقة.

وقال عدلي القيعي إن الأهلي يطالب بالعدالة التحكيمية في اللقاء وأن تخرج المباراة دون أن يتعرض أحد الفريقين للظلم، مؤكدا ثقة الأهلي في جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، واختيار حكم يليق بمستوى المباراة.

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع بـ 7 نقاط.
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