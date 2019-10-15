بوتين في أبوظبي.. المباني الحيوية في الإمارات تضيء بعلم روسيا.. صور

وتحدثت نورا الكعبي بهذه المناسبة، قائلة: «إن التعاون الثقافي ومشاركة تراثنا التقليدي مع بعضنا البعض جزء لا يتجزأ من التقريب بين ثقافتنا، وتوفير قوة دفع قوية لتطوير العلاقات الثنائية وحقن قوة متجددة في عملية دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون الروسي».





وتطورت العلاقات الثقافية بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت الشارقة ضيف الشرف في معرض موسكو الدولي للكتاب لعام 2019، احتفاءً بمكانتها الثقافية العربية والدولية بعد اختيارها عاصمة عالمية للكتاب





بالإضافة إلى ذلك، ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بروسيا بصفتها دولة الشرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب لعام 2020.

أضيئت المباني الشهيرة في أبو ظبي قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة.ووصل الرئيس بوتين إلى أبوظبي اليوم، الثلاثاء؛ لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.وعشية الزيارة التاريخية، أطلقت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورا الكعبي الأسبوع الإماراتي-الروسي في قصر الإمارات، والذي يستمر حتى 17 أكتوبر.ويضم الحدث الثقافي مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية الإماراتية والروسية في قصر الإمارات، تتضمن افتتاح العروض الإماراتية التقليدية.ويقدم خلال الحدث مجموعة مختارة من المأكولات الإماراتية والروسية بما في ذلك قهوة القهوة والتمور الإماراتية والخبز الروسي والملح، وعرض موسيقي لعازفة البيانو الإماراتية فاطمة الهاشمي؛ فضلا عن عدد من الحرف اليدوية التقليدية عرضت بما في ذلك صنع الدانتيل الروسية.