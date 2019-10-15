اقتصاد وبنية تحتية قوية.. عمال الإنتاج الحربي يدعمون القيادة السياسية

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعض العاملين بخمس شركات تابعة للإنتاج الحربي بمنطقة حلوان، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية، وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية.



وخلال لقائه مع العاملين بالشركات، وجه الدكتور محمد سعيد العصار عددا من الرسائل الهامة بمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة، حيث أكد أن ما شهدته مصر خلال حروبها العسكرية علي مر التاريخ أثبت أن الجيش المصري تصدي لها بكل حزم وقوة وهذا لا يخفي على أحد، وقال: "ما يحاك بمصر خلال السنوات الأخيرة حرب مختلفة تحاول النيل من العلاقة بين الشعب والجيش وتسعى للتشكيك في أي إنجاز يحدث".



وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن "التصدي لهذه الحروب يأتي من الاهتمام ببناء الوعي، وهو الفهم والإدراك السليم، ويأتي هذا من نشر المعرفة والحقائق، وهنا يأتي دورنا كمواطنين للوقوف بجانب الدولة للتصدي بقوة لذلك وعدم السماح بالتشكيك في مؤسسات الدولة التي تتكاتف لنمو مصر ورفعتها".



من جانبهم، أكد العاملون بشركات الإنتاج الحربي تأييدهم الكامل لحالة الحراك والبناء التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية، كما شجب الحاضرون محاولات النيل من وحدة الشعب ومؤسساته الوطنية، مؤكدين الالتفاف حول القيادة السياسية لمصر والتي تبني اقتصادا قويا وبنية تحتية يراها القاصي والداني ولم تشهدها مصر على مر العقود الماضية.



وعقب اللقاء، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه عدد من المسئولين؛ التشغيل التجريبي للمسبك الجديد بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)، والمقرر افتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة، والذي يعمل بطاقة إنتاج سنويا تصل إلى 20 ألف طن والتي تدخل في الصناعات المغذية مثل "الطنابير بأحجامها المختلفة، قطع غيار شدادات الكهرباء، مدفع الرباط الخاص بالسفن، جنازير نقل الأسمنت، سن الحفار لصالح هيئة قناة السويس، طنابير السيارات، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد"، والتي يتم تصنيعها بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة علي أعلى مستوى، كما تتعامل الشركة مع العديد من الشركات العالمية في صناعة السيارات مثل شركة "تويوتا، هيونداي، فولكس، جينرال موتورز، كيا، جيلي، شيري".

