ديوان الوقف السني بالعراق: الثقافة تصلح ما أفسدته السياسة ومصر ستظل الأنقى

قال الدكتور عبد اللطيف الهميم، رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، إن الثقافة تستطيع أن تصلح ما أفسدته السياسة، منوها بأن مصر ستظل الأنقى والأطهر.



وأضاف الدكتور عبد اللطيف الهميم، في كلمته بمؤتمر دار الإفتاء العالمي تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى": "إننا نحتاج إلى ثورة معرفية بحجم الزلزال تنقلنا من التكفير إلى التفكير ومن الخراب إلى العمار ومن الخلاف إلى التنوع".



وأشار إلى أن الكون كله بني على الثنائيات، الخير والشر، والنور والظلام، منوها بأن مصر هي الرائدة والشجاعة ومن جنود مصر تأسس الأزهر ومنها خرجت حملة التنوير.



وتابع: "لا يمكن للطاغوت أن يمحي من أذهاننا وديننا وعقديتنا القدس الشريف، وستظل القضية هي همنا الأول وستظل هي قبلة دعمنا في كل العصور حتى يفك عنها الحصار".