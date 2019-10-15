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منوعات

لهب حرائق لبنان يتساقط على المواطنين في الشوارع.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
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مريم صليب
اندلعت فجر اليوم، الثلاثاء، حرائق هائلة في الغابات اللبنانية تسببت في ذعر بين المواطنين في الشوارع خاصة بعد أن توغلت النيران في الغابات وخرجت إلى المدينة واجتاحت البيوت.

نشر أحد المواطنين اللبنانيين مقطع فيديو تداوله الرواد من لبنان في ذروة الحرائق، يظهر في المشهد هرب السكان من المنازل وفرارهم في الشوارع مهرولين إلى مكان آمن.

يظهر في المقطع لهب الحرائق طويل المدى الذي يظهر في الفيديو واضحا يسقط على رأس المواطنين وكأن السماء تمطر لهبا.

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