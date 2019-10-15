التنمية المحلية: دورات تدريبية للكوادر الأفريقية نوفمبر المقبل

قالت وزارة التنمية المحلية، إنها قطعت خطوات مهمة بالتعاون مع دول إفريقيا في مجال التنمية المحلية وتبادل الخبرات، من ضمنها مشاركتها فى أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، التي عقدت في مدينة مراكش المغربية، وحظيت المشاركة بتقدير الجهات المسئولة بالمنظمة وكافة المسئولين المغاربة، وجرى اختيار مصر وموريتانيا والمغرب كأعضاء لإقليم شمال أفريقيا بالمكتب التنفيذي للمنظمة.



ونظمت وزارة التنمية المحلية -بحسب بيان الثلاثاء- مؤتمرا إقليميًا تحت عنوان " المدن الأفريقية .. فرص وتحديات "وذلك بمناسبة استضافة مصر للاجتماعات التنظيمية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية وقدم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية والنمو الأقتصادى والتوسع الحضري.



كما تنظم وزارة التنمية المحلية نوفمبر المقبل برنامج تدريبى للكوادر الأفريقية فى المحليات، فى مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسيقوم بتنفيذه مجموعة من المتخصصين فى المجالات المختلفة كالتنمية المحلية اللامركزية والتنمية الريفية والتخطيط العمرانى وتطوير المدن كالبنية التحتية والصرف الصحى ومعالجة المياه.



وتبدأ خطة وزارة التنمية المحلية للتعاون في مجال التدريب مع القيادات الأفريقية مع بداية الخطة التدريبية للعام الجديد 2019-2020، موضحا أن المركز سينفذ 10 دورات تدريبية علي مدار 60 يوما تدريبيا للكوادر الأفريقية العاملة في المحليات في الموضوعات الأكثر اهتماما وانتشارا في القارة الأفريقية.



ويبدأ المركز بتدريب القيادات المحلية الأفارقة وفقا للاتفاقية، التى أجراها الجانب المصرى ممثلا في وزارة التنمية المحلية مع منظمة المدن والحكومات التنفيذية الأفريقية، ممثلا عن الجانب الأفريقي، على انضمام مركز التنمية المحلية بسقارة إلي شبكة أكاديمية التدريب الأفريقية (الجا) واعتباره مركز التدريب الرئيسي في أفريقيا لتأهيل الكوادر الأفريقية، وعقد عدد من اتفاقيات التوأمة مع المراكز والأكاديميات المتميزة في افريقيا.



وأوضح المهندس صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجيا، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدورات ستكون متخصصة في العمل بالمحليات وتطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية الشخصية للكوادر الواعدة في تولي المناصب القيادية مستقبلا في محليات القارة.



وتابع: "سيقوم المركز بتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال تطوير العملية التدريبية وتأهيل المراكز التدريبية والأكاديميات الأفريقية لضمان جودتها وتميزها، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الزيارات المتبادلة بين المتدربين الأفارقة وخريجي مركز سقارة في مصر والدول الأفريقية للتعرف على الطبيعة على التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف والثقافات بين شعوب القارة.



واسترسل: "كما سيتم التخطيط لتنفيذ دورات دولية متقدمة ومتميزة في بناء صف ثاني من القيادات في المحليات الأفريقية (قادة المستقبل في محليات افريقيا) من الناحية العملية والعلمية وبناء الشخصية القيادية وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة لصقل مهاراتها القيادية والإشرافية والتنفيذية والتعرف على التجارب الناجحة في مصر".