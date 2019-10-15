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خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للعاملين بالسياحة المصرية..فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:08 م
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور كريم العمدة الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي: إن التقارير الدولية أكدت أن مصر وصلت لأعلى معدلات النمو منذ ما يقرب من 11 عاما؛ حيث إن معدل النمو 5.7%؛ موضحا أن ذلك يدل على أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة وسوف يتم زيادة الاستثمارات الفترة الأخيرة.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة مصر الأولى، أن المؤشرات الايجابية من تحسن الصادرات المصرية التي كانت منذ بضعة سنوات 22 مليار، وأصبحت 30 مليار؛ علاوة على أن عائدات السياحة بدأ في التعافي لتصل إلى 13 مليار دولار.

وأشار العمدة أن صندوق النقد الدولي، أكدت أن السياحية المصرية في تعافي وقد تصل عائداتها في العام القادم إلى 17 مليار دولار.
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