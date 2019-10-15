خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للعاملين بالسياحة المصرية..فيديو

قال الدكتور كريم العمدة الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي: إن التقارير الدولية أكدت أن مصر وصلت لأعلى معدلات النمو منذ ما يقرب من 11 عاما؛ حيث إن معدل النمو 5.7%؛ موضحا أن ذلك يدل على أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة وسوف يتم زيادة الاستثمارات الفترة الأخيرة.





وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة مصر الأولى، أن المؤشرات الايجابية من تحسن الصادرات المصرية التي كانت منذ بضعة سنوات 22 مليار، وأصبحت 30 مليار؛ علاوة على أن عائدات السياحة بدأ في التعافي لتصل إلى 13 مليار دولار.



