الفلاحين توجه نصائح للمواطنين عند شراء السمك البلطي.. تعرف عليها

طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بضرورة تشديد الرقابة على المزارع السمكية وأعلافها خاصًة بعد انتشار العديد من الأقاويل حول إصابة السمك البلطى بميكروب.



وأكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور خالد السيد أن الأنباء التي يتم تداولها حول إصابة الأسماك وخصوصًا السمك البلطي بميكروبات وديدان، بعيدة تمامًا عن الصحة، موضحا أن الهيئة قامت بإعداد تقرير طبي رسمي حول حالة الأسماك بالمزارع وحالة الأسماك بنهر النيل.



ونصح "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، المواطنين التفرقة بين السمك البلطى النيلى وسمك المزارع، لافتا إلى أن أهم الفوارق، أن عين السمك النيلى لامعة على عكس المزارع.



وأضاف "نقيب الفلاحين" أن السمك الصالح تكون خياشيمه حمراء بينما السمك المصاب تميل خياشيمه إلى اللون الأسود.



وأشار إلى أن معظم السمك المزارع له حجم موحد، وذلك على عكس السمك النيلى مختلف الأحجام.

