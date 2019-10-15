Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين توجه نصائح للمواطنين عند شراء السمك البلطي.. تعرف عليها

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:40 م
السمك البلطى
السمك البلطى
Advertisements
شيماء مجدي
طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بضرورة تشديد الرقابة على المزارع السمكية وأعلافها خاصًة بعد انتشار العديد من الأقاويل حول إصابة السمك البلطى بميكروب.

وأكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور خالد السيد أن الأنباء التي يتم تداولها حول إصابة الأسماك وخصوصًا السمك البلطي بميكروبات وديدان، بعيدة تمامًا عن الصحة، موضحا أن الهيئة قامت بإعداد تقرير طبي رسمي حول حالة الأسماك بالمزارع وحالة الأسماك بنهر النيل.

ونصح "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، المواطنين التفرقة بين السمك البلطى النيلى وسمك المزارع، لافتا إلى أن أهم الفوارق، أن عين السمك النيلى لامعة على عكس المزارع.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أن السمك الصالح تكون خياشيمه حمراء بينما السمك المصاب تميل خياشيمه إلى اللون الأسود.

وأشار إلى أن معظم السمك المزارع له حجم موحد، وذلك على عكس السمك النيلى مختلف الأحجام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المزارع السبب.. الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار الأسماك

ارتفاع اسعار الاسماك.. نهاية سبتمبر موعد الانخفاض.. تطوير المزارع سبب الزيادة.. الزراعيين: نقص المعروض أضعف القوة الشرائية

البيطريين تحذر من النفوق الجماعي للأسماك.. الصرف الصناعي والأمونيا سبب موتها بالاقفاص.. وتوضح كيفية شراء السليمة الطازجة

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

بعد التحذير من تناول البلطي.. 8 طرق لاختيار السمكة السليمة

تحرك عاجل من النواب بشأن وجود ميكروبات بأسماك البلطجي

ترشيحاتنا

4 مشاكل تدل على ضعف طرمبة البنزين

الدولار يتراجع والاسترلينى يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-10-2019

سقوط لص سرقة أحذية المصلين بالقاهرة الجديدة فى قبضة الشرطة..صور

لن تصدق.. مذيعة الجزيرة تكشف حقيقة القناة القطرية

حكم مصري يقترب من إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ضعي مكعب الثلج فى الغسالة وشاهدي ماذا يحدث؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من أكل المطاعم.. ضبط لحوم فاسدة في المنيا.. صور

أرادت التخلص من الوزن الزائد فماتت جوعًا بعد عملية جراحية.. شاهد

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص