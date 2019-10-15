للشفاء والتعافي.. السياحة تروج لـ ينابيع سيوة الساخنة

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة تنشيط السياحة على فيس بوك، صورة، لـ "ينابيع سيوة الساخنة" مشيرة إلى قدرتها على شفاء بعض الأمراض.



وعلقت هيئة تنشيط السياحة على الصورة: "الينابيع الساخنة في سيوة لديها تأثير شافي، وهي تستخدم لعلاج الأمراض مثل الصدفية والروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي".



واستكملت: "كرِّس جزءا من وقتك في مصر للشفاء والتعافي".