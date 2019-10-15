Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للشفاء والتعافي.. السياحة تروج لـ ينابيع سيوة الساخنة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:53 م
ينابيع سيوة
ينابيع سيوة
Advertisements
محمد الاسكندرانى
نشرت الصفحة الرسمية لهيئة تنشيط السياحة على فيس بوك، صورة، لـ "ينابيع سيوة الساخنة" مشيرة إلى قدرتها على شفاء بعض الأمراض.

وعلقت هيئة تنشيط السياحة على الصورة: "الينابيع الساخنة في سيوة لديها تأثير شافي، وهي تستخدم لعلاج الأمراض مثل الصدفية والروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي".

واستكملت: "كرِّس جزءا من وقتك في مصر للشفاء والتعافي".
للشفاء والتعافي.. السياحة تروج لـ ينابيع سيوة الساخنة
Advertisements

ترشيحاتنا

ضعي مكعب الثلج فى الغسالة وشاهدي ماذا يحدث؟

هاشتاج تأجيل القمة مرفوض يتصدر تويتر.. ومغردون: البسوا الأحمر بيخافوا منه

حكم الصلاة بشورت فوق الركبة.. الإفتاء توضح.. فيديو

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

محامي ضحية الشهامة: لا يمكن التزوير في تاريخ ميلاد محمد راجح.. وأيدٍ خفية تسعى لإثارة الشارع

الفاجعة تصيب نجم مسرح أمريكي بعد وفاة ابنته الصغيرة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

طلاب الغربية يستقبلون المحافظ برايات وأعلام مصرية فرحا بزيارته