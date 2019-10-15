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أخبار البلد

الفلاحين تكشف عن موعد ارتفاع أسعار أسماك البلطي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:52 م
السمك البلطى
السمك البلطى
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شيماء مجدي
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن أسعار السمك البلطى فى الأسواق تتراوح بين 19 لـ 30 جنيها، وهو بذلك منخفض فى أسعاره عن العام الماضى فى مثيل تلك الأيام.

وكشف حسين أبو صدام فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، عن أسباب تراجع أسعار الأسماك من أهمها : انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والذي يشجع على انخفاض أسعار الأسماك بالتبعية ، إضافًة إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين.

وتوقع "نقيب الفلاحين" ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك أوائل فصل الشتاء ، وذلك لقلة المعروض بسبب انتشار الأمراض بين الماشية والأسماك مع ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين فى فصل الشتاء ، فضلًا عن أن موسم استخراج أسماك المزارع أول فصل الشتاء.

يذكر أن إنتاج مصر من الأسماك سنويًا يصل إلى مليون و400 ألف طن، منها 780 ألف طن سمك بلطي نيلي يصعب تصديره، كما يوجد 380 ألف طن من المصايد البحرية التي يصل عددها إلى 11 مليون فدان.
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