بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

نشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " فيديو لها جديد غير معتاد.
وظهرت منة بملابس الرياضة ببنطلون أسود وعليه تي شيرت ابيض قطني وحذاء رياضي اسود ، وترفع شعرها إلى الأعلى وتلعب منه " البوكس مع مدربها الخاص .
والتقط الفيديو وهي تركل مدربها الخاص ببعض الركلات باليد والقدم وكتبت منة علي الفيديو" dali
Back to track 🥊 my lovely coach
وظهرت منة بملابس الرياضة ببنطلون أسود وعليه تي شيرت ابيض قطني وحذاء رياضي اسود ، وترفع شعرها إلى الأعلى وتلعب منه " البوكس مع مدربها الخاص .
والتقط الفيديو وهي تركل مدربها الخاص ببعض الركلات باليد والقدم وكتبت منة علي الفيديو" dali
Back to track 🥊 my lovely coach