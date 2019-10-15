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مرأة

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " فيديو لها جديد غير معتاد.


وظهرت منة بملابس الرياضة ببنطلون أسود وعليه تي شيرت ابيض قطني وحذاء رياضي اسود ، وترفع شعرها إلى الأعلى وتلعب منه " البوكس مع مدربها الخاص .


والتقط الفيديو وهي تركل مدربها الخاص ببعض الركلات باليد والقدم وكتبت منة علي الفيديو" dali
Back to track 🥊 my lovely coach

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بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

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