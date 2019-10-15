بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

نشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " فيديو لها جديد غير معتاد.





وظهرت منة بملابس الرياضة ببنطلون أسود وعليه تي شيرت ابيض قطني وحذاء رياضي اسود ، وترفع شعرها إلى الأعلى وتلعب منه " البوكس مع مدربها الخاص .





والتقط الفيديو وهي تركل مدربها الخاص ببعض الركلات باليد والقدم وكتبت منة علي الفيديو" dali

Back to track 🥊 my lovely coach



