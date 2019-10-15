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محافظات

تحذير من أكل المطاعم.. ضبط لحوم فاسدة في المنيا.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:43 م
ضبط لحوم فاسدة في
ضبط لحوم فاسدة في المنيا
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أيمن رياض
التوعية من أجل الحفاظ على الصحة .. شعار رفعته مديرية الطب البيطري في المنيا من أجل توعية المواطنين بمخاطر تناول الأطعمة مجهولة المصدر، خاصة اللحوم بأنواعها.

وتواصل مديرية الطب البيطري حملاتها التفتيشية على سوق اللحوم والمطاعم للتأكد من صلاحية المعروض للمواطنين حفاظا على صحتهم.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت 17 مخالفة لمحلات عرض وتجارة اللحوم وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي تم تنظيمها بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة في الفترة من 10 وحتى 13 أكتوبر الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد "عثمان" أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والذي وجه بالتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

وأضاف أن الحملة تم تنفيذها بمراكز ( ابوقرقاص، العدوة، سمالوط، المنيا، مطاى)، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 349 كيلو من اللحوم منها 335.5 كيلو لحوم بقرى تم ذبحها خارج المجازر الحكومية و 13.5 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تلاحظ وجود تغييرات عليها، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ ومصادرة الكميات المضبوطة واخذ عينات للفحص المعملي لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
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