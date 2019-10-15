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ثقافة

الجوانب المادية والمعنوية لانتصار أكتوبر.. ندوة بقرى دير مواس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يواصل فرع ثقافة المنيا ببيت ثقافة دير مواس لليوم الثانى على التوالى فعاليات الأسبوع الثقافي، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة الاحتفال بانتصارات اكتوبر ٧٣ بقرى البدرمان وبني حرام ودلجا، والذى يستمر حتى 17 أكتوبر الجارى.

وبحس بيان، الثلاثاء، تضمنت الفعاليات عقد ندوة بعنوان "الجوانب المادية والمعنوية لانتصار اكتوبر ٧٣" بمدرسة بني حرام الإعدادية حاضرها الشيخ عمر علي عبد المالك، طارق فاروق تناولا فيها أثر حرب ٦٧ على سيادة روح الانهزامية وعدم القدرة على استرداد الأرض والكرامة المصرية والعربية لدى البعض، واستقرار هذة العقيدة لدى العدو الى ان جاء يوم السادس من أكتوبر ومع الإرادة الموقنة بنصر الله الآخذة بالأسباب وتوحيد الصف العربي والجبهة الداخلية مع إعتماد أساليب الخداع للعدو وترسيخ الاعتقاد لديه بعدم قدرة مصر على شن أي حرب ضدها، لكن السوابق التاريخية تؤكد عكس ذلك فمصر التي تصدت لخطر الصليبيين في حطين والمغول في عين جالوت وجندها خير أجناد الارض وأكدوا أن الإيمان واليقين بنصر الله مع الأخذ بالأسباب ونبذ الخلافات هو الأساس لتحقيق كل غاية، ومن هنا جاء العبور على قلب رجل واحد وتحت شعار الله اكبر يرددها كل مصري ومصرية مسلم كان اومسيحي، واكدوا على واجب النشء نحو وطنهم والدروس التي يجب ان يتعلمها كل مصري من انتصار ٧٣ وأن الوحدة الوطنية والإيمان بالله والأخذ بالأسباب هو أساس كل نجاح لتحقيق رفعة الوطن.

وعُقد لقاء شعري لنخبة من أدباء ديرمواس منهم محمد عبد الرشيد وسيد عبد العليم وهاني العباسي وعلم احمد واسماعيل حلمي، وتبارا الشعراء بإلقاء القصائد المتنوعة بين فصحى وعامية تخلد بطولات الجندي المصري، وبمشاركة شباب من القرية علاء هشام ومحمد ناصر لطفي، أعقبها فقرة لاكتشاف المواهب والتي استمع فيه الحضور للمواهب من الطلاب وأبناء القرية وقام بتقييم الطلاب اسماعيل حلمي مع توجيههم، تنوعت المواهب بين الإلقاء والغناء كتابة الشعر وإقامة ورشة فنية "جدارية عن حرب اكتوبر" بإشراف المدربة فاطمة الزهراء ومشاركة طالبات المدرسة وقسم التربية الفنية.

كما جرى استكمال ورشة رسم حر بمدرسة البدرمان الاعدادية والتى عبر فيها الطلاب بالرسم عن انتصار اكتوبر تحت إشراف المدربة شيماء عبد الناصر ومشرف الفنون التشكيلية.
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