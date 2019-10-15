Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد عساف عن حرائق لبنان: الله يحمي هالبلد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:57 م
محمد عساف
محمد عساف
Advertisements
شيري نبيل
شارك الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره بنشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة توتير؛ معلنا فيه عن حزنه بسبب الحرائق المشتعلة في لبنان.

وعلق محمد عساف: "لبنان بلد الأرز الغالي على القلب، الله يحمي هالبلد، ويحفظ هالبلد الحبيب وأهله من كل سوء، والله يكون معكم ويصبركم".

واندلع عدد كبير من الحرائق، أمس، جراء ارتفاع درجات الحرارة، واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

قال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني المشاركة في اطفاء الحرائق إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطيفة تعلق على حرائق لبنان

لبنان يحترق.. أكثر من 104 حرائق خلال 24 ساعة

سلسلة من الحرائق الكبيرة تجتاح الأراضي اللبنانية

قلبي عم يحترق.. إليسا تعلق على حرائق لبنان

مايا دياب تهاجم المسئولين فى تعليقها على حرائق لبنان

بسبب حريق لبنان.. إليسا: الله يحرق النظام السياسي

ترشيحاتنا

سألت عن طريقة للانتحار على فيسبوك.. مأساة فتاة كفر الزيات

الدولار يتراجع والاسترلينى يرتفع.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-10-2019

انتبه.. 5 أمراض مميته تسببها حشرة البق

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على هذه المناطق غدا

الأرصاد تحذر من تساقط أمطار غزيرة وسيول على تلك المناطق في الساعات القادمة.. فيديو

طالب وطالبة بالجامعة ينتحران بسم الفئران لرفض أسرتيهما زواجهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

طلاب الغربية يستقبلون المحافظ برايات وأعلام مصرية فرحا بزيارته